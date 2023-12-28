Muğla'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

U.K'nin kullandığı hafif ticari araç, Merkez Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Bay'a (7) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çocuk, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Muğla Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muğla Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Muğla