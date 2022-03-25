Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,

Fethiye'ye bağlı Foça Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 3 katlı evin yatak odasında yangın çıktı.





İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.



Seydikemer'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde de 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.





