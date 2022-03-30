Muğla'da iki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 17:18
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
Göcek Mahallesi'ndeki iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede şüphelilerin, hırsızlıktan 17 suç kaydı bulunan H.K. ve M.A. olduğu belirlendi.
Ölüdeniz Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, H.K. çıkardığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise serbest bırakıldı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince ele geçirilen evlerden çalındığı belirlenen para ve malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Muğla Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muğla Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.