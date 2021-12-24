Muğla'da jandarma motosiklet sürücülerine kask ve reflektif yelek dağıttı.

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 17:35 | Son Güncelleme : 24.12.2021 - 17:36
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma, farkındalık oluşturmak amacıyla motosiklet sürücülerine kask ve fosforlu reflektif yelek dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Hisarönü, Orhaniye, Selimiye ve Bozburun mahallelerinde trafik kazalarını, ölüm ve yaralamaları azaltmak amacıyla öğrencilere ve motosiklet sürücülerine eğitim verildi.
Eğitime katılan sürücülere ve yol uygulamalarında durdurulan motosiklet sürücülerine ekipler, 60 kask ve 200 fosforlu reflektif yelek dağıtımı yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından eğitim ve denetim faaliyetlerine artırılarak devam edileceği bildirildi.
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