Muğla'da Jandarma trafik denetimlerinde 155 araç trafikten men edildi
31.08.2026 13:15
80 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.
Muğla'da Trafik Jandarma ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 17 bin 710 araç kontrol edildi. 155 araç trafikten men edildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, 24-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, 17 bin 710 araç kontrol edildi.
Trafik kurallarına uymadığı belirlenen bin 373 sürücü hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 80 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alınırken, 155 araç trafikten men edildi.
Trafik denetimlerinin yanı sıra bilgilendirme çalışmalarına da devam eden ekipler, bin 697 yol kullanıcısına trafik eğitimi verdi.
YASAL UYARI
MUĞLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUĞLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.