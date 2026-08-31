Muğla'da Jandarma trafik denetimlerinde 155 araç trafikten men edildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, 24-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, 17 bin 710 araç kontrol edildi.

Trafik kurallarına uymadığı belirlenen bin 373 sürücü hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 80 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alınırken, 155 araç trafikten men edildi.

Trafik denetimlerinin yanı sıra bilgilendirme çalışmalarına da devam eden ekipler, bin 697 yol kullanıcısına trafik eğitimi verdi.