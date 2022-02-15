Muğla'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 18:08
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cami Mahallesi'ndeki depodan yaklaşık 60 bin liralık kablo çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki 12 güvenlik kamerasının yaklaşık 160 saatlik görüntü kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin O.D, D.D, P.D. ve A.K. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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