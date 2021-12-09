Muğla'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 09.12.2021 - 11:55
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Muğla-Yatağan kara yolu Salihpaşalar mevkisinde N.E. yönetimindeki 35 DC 1957 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nezik Kaplan'a çarptı.
Haber verilmesi üzerine polis ve 112 Acil Servis ekibi geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyon sürücüsü N.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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