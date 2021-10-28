Muğla'da lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 28.10.2021 - 20:59

Muğla'da lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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