Muğla'da motosikletli kuryeler denetlendi
26.11.2025 15:39
İHA
Muğla'da trafik ekipleri motorlu kuryelere yönelik yetki belgesi ve kask denetimi yaptı. Sürücülere hız ve dikkat konusunda uyarılar yapıldı.
Marmaris'te İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği tarafından motorlu kuryelere denetim gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında kuryelere, daha yavaş ve dikkatli motor kullanımı ve trafikteki riskleri en aza indirgemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.
Kuryelere ayrıca motorlu taşıt sürücülerinin güvenliği için zorunlu olan yetki belgesi ve kask kullanımıyla ilgili uygulamalı bilgiler de verildi.
Sürücü ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimde, sürücülere güvenli sürüş konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.
