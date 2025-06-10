Muğla'da orman yangını (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'da orman yangını


Çakırlar Mahallesi İncekemer mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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