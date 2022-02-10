Muğla'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 10:17
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
Orhaniye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle tamirhanede çıkan yangını söndürdü.
Yangında, tamirhanedeki 2 araç tamamen bir araç ise kısmen zarar gördü.
Yangının iş yerinin elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.
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