Muğla'da polisten kaçış faciayla sonuçlandı. 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Ortaca ilçesinde 16 yaşında olduğu ve ehliyetsiz şekilde motosiklet kullandığı ileri sürülen E.B., polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa sürede kovalamacaya dönüşen olayda, genç sürücü motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen E.B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden gencin ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatıldı.