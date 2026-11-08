Muğla'da sahilde erkek cesedi bulundu

Gencin yaklaşık 4-5 gündür denizde bulunduğu değerlendirilirken, cansız beden üzerinde yapılan ilk incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin, Burdur nüfusuna kayıtlı Emirhan Deniz’e ait olduğu belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 08.40 sıralarında sahilde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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