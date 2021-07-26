Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 26.07.2021 - 09:51
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda sahte içki, gümrük kaçağı ürünler ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
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