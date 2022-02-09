Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 11:19
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Nural (57) ve Süllü Ünsal'a (61) uzun süre ulaşamayan yakınları, eve gittiklerinde çifti yataklarında hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Nural Ünsal'ın gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gazdan etkilenen eşi Süllü Ünsal ise Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
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