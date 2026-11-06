Muğla'da suç örgütüne operasyon. 20 kişi tutuklandı

Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Öte yandan ekim ayı içerisinde bölgesel faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik de operasyon düzenlendi.

Operasyonlarla yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonlarda ayrıca 11 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 480 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 171 litre kaçak ve sahte alkol, 178 elektronik sigara, 502 paket kaçak sigara, 13 kaçak eşya ile 466 kilogram tütün ele geçirildi.

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