Muğla'da sulama kanalına düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde sulama kanalına düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla Haberleri 08.09.2021 - 18:27

Muğla'da sulama kanalına düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Çayboyu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde sulama kanalına bir köpeğin düştüğünü fark edenler, hayvanı kendi çabalarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, köpek yavrusunu kuyudan çıkardı. Battaniyeye sarılan köpek, kurutulduktan sonra salıverildi.Bölgeye gelen ekipler, köpek yavrusunu kuyudan çıkardı.Battaniyeye sarılan köpek, kurutulduktan sonra salıverildi.

Battaniyeye sarılan köpek, kurutulduktan sonra salıverildi.

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