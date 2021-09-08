Muğla'da sulama kanalına düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Muğla Haberleri 08.09.2021 - 18:27
Çayboyu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde sulama kanalına bir köpeğin düştüğünü fark edenler, hayvanı kendi çabalarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, köpek yavrusunu kuyudan çıkardı. Battaniyeye sarılan köpek, kurutulduktan sonra salıverildi.Bölgeye gelen ekipler, köpek yavrusunu kuyudan çıkardı.Battaniyeye sarılan köpek, kurutulduktan sonra salıverildi.
Battaniyeye sarılan köpek, kurutulduktan sonra salıverildi.
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