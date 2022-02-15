Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 12:13
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
Edinilen bilgiye göre, Akkaya Mahallesi'nde Cavit K. ile baba Hüseyin K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K, silahıyla oğlu Cavit K'ye ateş etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Cavit K'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Baba Hüseyin K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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