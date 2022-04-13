Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,

İlçelerdeki nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.



Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





