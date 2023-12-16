Muğla'da uçuruma devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

Şükrü Sarıkaya (58) idaresindeki hafriyat kamyonu, Turunç Mahallesi Dereözü mevkisinde uçuruma devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, kurtarılamadı.
Sarıkaya'nın, içme suyu hattı çalışması için Elazığ'dan geldiği öğrenildi.
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