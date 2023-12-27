Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.



