Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 15.12.2021 - 16:58
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 36 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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