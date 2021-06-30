Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 15:30
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Muğla Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Tepe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan U.E'nin (26) evinde yapılan aramada, 440 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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