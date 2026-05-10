Muğla'da vahşet. Yavru kedileri ağzı bağlı poşetle çöpe attılar
10.05.2026 13:28
Üç yavru kediden sadece biri kurtuldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çöp konteynerine ağzı bağlı poşette bırakılan üç yavru kediden ikisi öldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi’nde dün yoldan geçen bir kişi, çöp konteynerinden gelen sesler üzerine çöpleri kontrol etti.
Sesin bağlı bir poşetten geldiğini fark eden kişi, poşeti açtığında üç yavru kediyle karşılaştı.
Yavru kedilerden ikisinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, hayatta olduğu anlaşılan diğer yavru ise poşetten çıkarıldı.
Kedileri bulan ve sağ kalan yavruyu sahiplenen kişi, çektiği videoda yaşanan duruma tepki gösterdi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
