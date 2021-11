Muğla'da yanan ormanlık alanlar 20 milyon fidanla yeniden yeşerecek

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan daha sonra Bodrum, Köyceğiz, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde de çıktıktan sonra 12 Ağustos'ta söndürülen yangında zarar gören ormanlık alanlarda çalışmalar devam ediyor.



Temizlik çalışmalarında yangında zarar gören ağaçlar, bölgeden kaldırılıyor. Yanan 60 bin hektar arazinin ağaçlandırılması için orman ve kesim işçileri de aralıksız çalışıyor.



Tohum ve fidan dikimiyle bölgenin hızla ağaçlandırılması gerçekleştirilecek.



Bölgede yürütülen çalışmalar ise Anadolu Ajansı (AA) ekibince havadan görüntülendi.



Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, AA muhabirine, yanan ormanlık alanlarda kesim ve temizlik çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.



Yanan bölgeleri fidan dikimine hazır hale getirmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Yaprak, "15 günlük süreçte 45 orman ve 30 ziraat yangınına müdahalede bulunduk. Bu 75 yangının 9'u afet boyutlarına ulaştı. Yangınlarda 60 bin hektar alan zarar gördü. Bunun da 51 bin 400 hektarını ormanlık alanlar oluşturuyor. Bu alanlarda bizim tespitlerimize göre 5 milyon 200 bin metreküp orman ağacımız yandı. Şu an sahalarımızda yaklaşık 10 bin kişi 200 iş makinesiyle çalışma yürütüyor." ifadesini kullandı.



- Zarar gören her alan ağaçlandırılacak



Yaprak, ekiplerin bir kısmının kesim çalışması yürüttüğünü, bir kısmının ise ağaçlandırılacak alanlarda toprak hazırlığı yaptığını belirterek, şöyle konuştu:



"Yangından zarar gören her alanın en hızlı şekilde ağaçlandırılması ve eski haline gelmesi için gece gündüz çalışacağız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk fidanlar yanan alanlarda toprakla buluşacak. Toplam 20 milyon fidan dikimi yapacağız. Buraları tekrar ağaçlandıracağız. Muğla'nın bir çok noktasında şu an bu çalışmaları yürütüyoruz. Yanan alanların imara açılması kesinlikle söz konusu değil. Özellikle yangın döneminde bu konuda bizi eleştirenleri ve bu iddiada bulunanları, fidan dikimi yaptığımız alanlara davet ediyorum, buyursunlar gelsinler. Biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz, güçlü bir teşkilatız. Bizim müfettişimiz bu iddialarda bulunanlar olsun. Gelsinler, yaptıklarımızı görsünler."