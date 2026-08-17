Muğla'daki yangınların yüzde 69'u insan kaynaklı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi verilerine göre, 2026'nın başından bu yana kent genelinde 614 yangın çıktı. Yangınların 392'sinin insan, 142'sinin elektrik kaynaklı olduğu belirlenirken, 80 yangının çıkış nedeni tespit edilemedi.

2024-2026 döneminde ise kent genelinde 3 bin 869 açık alan yangını meydana geldi. Bunların 2 bin 682'sinin insan, 766'sının elektrik kaynaklı olduğu belirlendi. 421 yangının çıkış nedeni ise tespit edilemedi.

İnsan kaynaklı yangınlarda söndürülmeden atılan sigara, kül ve kor ile kontrolsüz yakılan temizlik ateşlerinin öne çıktığı belirtildi. Anız yakmanın da açık alan yangınlarının nedenleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Üç yıllık verilere göre açık alan yangınlarının yaklaşık yüzde 69'unda insan faktörü bulunuyor. Elektrik kaynaklı yangınların oranı yüzde 20, nedeni belirlenemeyen yangınların oranı ise yüzde 11 olarak hesaplandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, ormanların korunması için vatandaşlara sorumluluk düştüğünü söyledi.