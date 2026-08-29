Muğla’nın 8 ilçesi için fırtına uyarısı
29.08.2026 12:13
Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkat.
Meteoroloji, Muğla’nın iç kesimlerindeki 8 ilçede rüzgarın saatte 70 kilometreye ulaşabileceğini belirterek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 29 Temmuz (Bugün) Muğla’nın iç kesimleri dahil 8 ilçe için fırtına uyarısı yaptı.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre: yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; Muğla’nın iç kesimlerinde (Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
YASAL UYARI
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