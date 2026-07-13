Ortaca Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Muğla'nın Ortaca ilçesinde devlet hastanesinin kazan ve jeneratör dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ekipler, 4 itfaiye aracı ve 10 personelle alevlere müdahale etti. Yoğun çalışma sonucu yangın hastanenin ana binasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki Ortaca Devlet Hastanesi'nin kazan ve jeneratör dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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