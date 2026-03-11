Osmanlı'dan kaldığı biliniyor. Tarihi yapı için harekete geçildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve Osmanlı dönemine ait olduğu bilinen tarihi çeşme için harekete geçildi.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, bütçesi oda tarafından karşılanan yenileme çalışmalarını incelemek ve tarihi çeşmenin restorasyon sürecini planlamak üzere Turgut Mahallesi'ni ziyaret etti.

İncelemeler sırasında, tarihi yapının aslına uygun korunması için atılacak adımlar değerlendirildi. Çeşme ve çevresinde yapılması planlanan kapsamlı temizlik çalışmaları, periyodik bakım süreçleri, yapısal koruma önlemleri hakkında uzman görüşleri doğrultusunda yol haritası belirlendi.

Halen aktif kullanılan çeşmedeki incelemelere, alanında uzman akademisyenler de destek verdi.

