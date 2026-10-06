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Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

06.10.2026 16:17

Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
DHA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çamköy Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Çakır'ın kullandığı 48 AUD 202 plakalı otomobil ile Mehmet Melih Altuğ yönetimindeki 35 BEE 689 plakalı minibüs, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. 

 

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Fethiye'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

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