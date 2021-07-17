Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Muğla Haberleri 17.07.2021 - 10:44
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Süleyman U. yönetimindeki 20 AFE 448 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Karagedik mevkisinde, Nigar Demirci'nin (23) kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen Demirci'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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