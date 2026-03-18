Ramazan topu patladı, bir genci ağır yaralandı
18.03.2026 16:00
Muğla'da sahurda patlatılan geleneksel ramazan topu, 19 yaşındaki bir genci ağır yaraladı. Olayla ilişkili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Menteşe ilçesine bağlı Kıyamettin mahallesinde yaşandı.
Her yıl geleneksel olarak sahur vakti patlatılan ramazan topu, bu yıl bir genci ağır yaraladı. Topun ateşleme mekanizmasının yakınında bulunan 19 yaşındaki A.A., patlamanın şiddetiyle ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, topu patlatan kişinin yanında durduğu esnada A.A.'nın yüzüne patlayan top isabet etti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
DURUMU KRİTİK
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olduğu belirlenen genç, entübe edilerek Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre; gencin yüzünde çok sayıda kırık bulunduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
MAHALLE SAKİNİ TEPKİLİ
Yaşanan olayın ardından konuşan mahalle sakinleri, topun patlatıldığı konumun güvenli bir bölge olmadığını, evlere zarar verebileceğini söyledi. Olayla ilgili üzüntüsünü ve ihmal karşısında da tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, “Bu ihmal bir gencin hayatına mal oluyordu” dedi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla ilişkili olduğu tespit edilen O.M.A. ve F.K. isimli iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'taksirle yaralamaya sebebiyet verme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
