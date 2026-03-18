Ramazan topu patladı, bir genci ağır yaralandı

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Kıyamettin mahallesinde yaşandı.

Her yıl geleneksel olarak sahur vakti patlatılan ramazan topu, bu yıl bir genci ağır yaraladı. Topun ateşleme mekanizmasının yakınında bulunan 19 yaşındaki A.A., patlamanın şiddetiyle ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, topu patlatan kişinin yanında durduğu esnada A.A.'nın yüzüne patlayan top isabet etti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olduğu belirlenen genç, entübe edilerek Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre; gencin yüzünde çok sayıda kırık bulunduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.