Saat 09.05'te denizin içinde saygı duruşu

10.11.2025 16:41
Muğla'nın Datça ilçesinde, sporcular, saat 09.05'te Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu gerçekleştirdi.
Datça'da Açık Deniz Yüzme sporcuları 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında denizde saygı duruşunda bulundu.
Ulusal ve uluslararası turnuvalarda yarışmalara katılan sporculardan oluşan ekip, saat 09.05’te denize girerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.
Ardından “Bir Çift Mavi Gözün Işığında” sloganıyla kulaç atan yüzücüler, anma etkinliğini tamamladı.
