Sahte sosyal medya hesaplarına operasyon. 1 kişi gözaltına alındı
10.03.2026 13:19
Geçen yıllarda da yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve 4 kişi tutuklanmıştı.
Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret, tehdit ve yanlış bilgi iddialarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret, tehdit, şantaj ve dezenformasyon yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bodrum ilçesinde yapılan operasyonda E.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.
