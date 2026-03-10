Sahte sosyal medya hesaplarına operasyon. 1 kişi gözaltına alındı

Geçen yıllarda da yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve 4 kişi tutuklanmıştı.

Muğla 'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret, tehdit, şantaj ve dezenformasyon yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

