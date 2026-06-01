Seyir halindeki akaryakıt tankeri alev aldı
01.06.2026 15:25
Kara yolunda aksayan ulaşım ise aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla-Marmaris kara yolu Çamlı Mahallesi Gelibolu Köprüsü mevkisinde seyir halinde olan B.U.'nun kullandığı akaryakıt yüklü tankerin kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, tankeri emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bu sırada bölgede çalışma yürüten Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Marmaris Belediyesi temizlik işçileri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın akaryakıtın bulunduğu tanker bölümüne ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle tankerin kupa bölümü kullanılamaz hale geldi.
YASAL UYARI
MUĞLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUĞLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.