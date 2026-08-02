Seyir halindeki otomobil alev aldı. Yayla yolunda uzun araç kuyruğu oluştu
02.08.2026 15:18
Muğla'da otomobil yangını.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın nedeniyle Karabel Yayla Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Karabel Mevkii'nde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki sürücüler, araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangın sırasında güvenlik amacıyla yolda kontrollü geçiş sağlanırken, Karabel Yayla Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.
YASAL UYARI
MUĞLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUĞLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.