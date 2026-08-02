Seyir halindeki otomobil alev aldı. Yayla yolunda uzun araç kuyruğu oluştu

Edinilen bilgiye göre, Karabel Mevkii'nde seyir halindeki bir otomobil , henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki sürücüler, araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında güvenlik amacıyla yolda kontrollü geçiş sağlanırken, Karabel Yayla Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.