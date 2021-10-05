Suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı-2" operasyonunda Muğla'da 15 şüpheli yakalandı (Muğla Haberleri)

Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında Muğla'da 15 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 16:20

Suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı-2" operasyonunda Muğla'da 15 şüpheli yakalandı

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla'nın yanı sıra Yatağan, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 88 fişek, 2 kılıç, 3 senet, 50 şişe gümrük kaçağı içki ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.


Ekipler, firar ettikleri belirlenen 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


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