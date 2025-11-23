Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu
23.11.2025 10:41
İHA
Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir araç dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü kadın yaralandı.
Menteşe ilçesinde gece yarısı aracı ile Yılanlı mevkiinden Menteşe istikametine ilerleyen sürücü İ.O., Irmak Sokak’ta henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç yol kenarında bulunan taş duvarı aşarak dereye uçtu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine ise bölgeye ambulans, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı kadını araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
