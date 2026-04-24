Teknede çıkan kavgada yaşamını yitirmişti: Arda Deniz Onat davasında tahliye kararı

Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, geçtiğimiz yıl teknede çıkan kavgada denize düşen Arda Deniz Onat'ın (20) hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Selim Y., Sinan Y. ve Coşkun Volkan C., bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tarafların avukatları ile baba Kenan Onat ve anne Leyla Onat da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanıklar, olay günü kendilerinin saldırıya uğradığını iddia ederek, yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Sanık müdafileri ise delillerin toplandığını, müvekkillerinin eğitim hayatlarının devam ettiğini ve suç vasfının değişme ihtimali bulunduğunu belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

SANIKLARA YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE KARARI

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelecek raporun suç vasfını değiştirme ihtimali gibi nedenlerle tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, sanıklar Coşkun Volkan C., Sinan Y. ve Selim Y.'nin tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan beklenen raporun akıbetinin sorulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

20 Temmuz 2025'te Marmaris'te bir balıkçı teknesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş , sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı. ​​​​​​​