TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı
17.11.2025 14:22
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı.
Ali E.'nin kullandığı TIR, Torba Mahallesi Demir mevkisinde Ersin Ö.'nün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
