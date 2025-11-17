TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YASAL UYARI

MUĞLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUĞLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.