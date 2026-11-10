Usulsüz Hazine ve orman arazisi satışıyla milyonluk vurgun. 21 şüpheli gözaltında
10.11.2026 14:53
Son Güncelleme: 10.11.2026 14:54
21 kişi gözaltına alındı.
Muğla'da Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parselleyerek 45 kişiyi 138 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi.
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Köyceğiz'de organize ve örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, Hazine ve orman arazilerini usulsüz olarak parsellere ayırarak satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kamuya ait arazileri sattıkları ve bu yöntemle 45 kişiyi toplam 138 milyon lira karşılığında mağdur ettikleri belirlendi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.
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