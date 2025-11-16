Yatağan'da iki ayrı arazi yangını
16.11.2025 16:16
İHA
Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki ayrı araziden çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'da iki ayrı arazi yangını çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Yatağan ilçesine bağlı Yenikarakuyu Mahallesi'nde bulunan Kazan Göleti yolu üzerindeki iki ayrı arazide yangın çıktı.
Bölgelere sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman itfaiye ekipleri, yangınları kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yeniden tutuşmaya karşı kontrollerin devam ettiği öğrenildi.
Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
MUĞLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUĞLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.