05.03.2026 15:36

Yüksek fiyatına rağmen pazarda ilgi gördü. Kilosu bin liradan satılıyor
Anadolu Ajansı

Muğla Datça'da sezonun ilk bademleri pazara indi.

AA, İHA

Datça’nın meşhur bademinin ilk hasadı olan çağla, pazar tezgahlarında yerini aldı. Ürün, yüksek fiyatıyla dikkat çekti.

Pazarda manavlık yapan Özgür Köse, sezonun ilk ürünlerinden olan çağlanın kilogram fiyatının bin TL olduğunu belirtti. Köse, çağlanın özellikle ilk çıktığı dönemde fiyatının yüksek olduğunu, ilerleyen haftalarda hasadın artmasıyla birlikte fiyatların düşebileceğini ifade etti.

IHA

Datça’dan getirilen taze çağla bademler, pazara gelen vatandaşlar tarafından merakla incelenirken, bazı vatandaşlar yüksek fiyatına rağmen sezonun ilk ürünü olduğu için satın aldı.

