Yüksek fiyatına rağmen pazarda ilgi gördü. Kilosu bin liradan satılıyor

Pazarda manavlık yapan Özgür Köse, sezonun ilk ürünlerinden olan çağlanın kilogram fiyatının bin TL olduğunu belirtti. Köse, çağlanın özellikle ilk çıktığı dönemde fiyatının yüksek olduğunu, ilerleyen haftalarda hasadın artmasıyla birlikte fiyatların düşebileceğini ifade etti.