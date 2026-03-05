Yüksek fiyatına rağmen pazarda ilgi gördü. Kilosu bin liradan satılıyor
05.03.2026 15:36
Muğla Datça'da sezonun ilk bademleri pazara indi.
Datça’nın meşhur bademinin ilk hasadı olan çağla, pazar tezgahlarında yerini aldı. Ürün, yüksek fiyatıyla dikkat çekti.
Pazarda manavlık yapan Özgür Köse, sezonun ilk ürünlerinden olan çağlanın kilogram fiyatının bin TL olduğunu belirtti. Köse, çağlanın özellikle ilk çıktığı dönemde fiyatının yüksek olduğunu, ilerleyen haftalarda hasadın artmasıyla birlikte fiyatların düşebileceğini ifade etti.
Datça’dan getirilen taze çağla bademler, pazara gelen vatandaşlar tarafından merakla incelenirken, bazı vatandaşlar yüksek fiyatına rağmen sezonun ilk ürünü olduğu için satın aldı.
YASAL UYARI
MUĞLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUĞLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.