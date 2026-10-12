Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
12.10.2026 15:07
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı düzensiz göç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik ortak çalışma yaptı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi özaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.K., M.K. ve A.Z.D. tutuklandı, İ.C. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.