Muğla'da kadın cinayeti. Kadınlar Günü'nde eşi tarafından öldürüldü

8 Mart Kadınlar Günü'nde kadın cinayetleri engellenmeli mesajları verilirken günün ilk saatlerinde yine bir kadın eşinin vahşetine kurban gitti.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde A.B. (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan boğuşma sırasında Sermin Bacak, eşinin bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı evde jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaparken, Sermin Bacak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltında bulunan A.B.'nin ifadesinde, tartışma sırasında eşinin eline bıçak aldığını kendisinin engellemeye çalıştığı noktada boğuşma sonucunda bıçağın saplandığını iddia etti.