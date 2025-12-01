Muğla’da son 3 günün yağış raporu açıklandı

Yapılan ölçümlere göre, Muğla’da en fazla yağış alan bölge Köyceğiz Zeytin Alanı oldu. Bölgede son üç günde metrekareye 93,8 mm yağış düşerek şehir genelinde birinci sıraya yerleşti.

Köyceğiz zeytin alanını, merkez ilçe Menteşe 84,2 mm/m yağışla takip etti.

İlçeler bazında "Köyceğiz Zeytin Alanı 93,8, Menteşe 84,2,Ortaca 79,2, Datça 72,9, Milas 66,4, Yatağan 55,9, Ula 49,3, Marmaris 47,2, Bodrum 44,5,Dalaman 41,1,Kavaklıdere 40,3, Köyceğiz Merkez 38,6,Seydikemer 29,3, Fethiye 15,6 ile yer aldı.

Listenin üst sıralarında Ortaca (79,2 mm) ve tatil beldesi Datça (72,9 mm) yer alırken, turizmin gözde noktalarından Fethiye (15,6 mm) son üç günde en az yağış alan ilçe oldu.