Hayvan otlattığı sırada yıldırım çarpan çoban hayatını kaybetti

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan yağış sırasında hayvan otlatan 33 yaşındaki çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Evren Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan Yıldız için çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Bölgede etkili olan yağış ve gök gürültülü hava sırasında hayvanlarını otlatan 33 yaşındaki çoban Evren Yıldız’a yıldırım isabet etti.

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