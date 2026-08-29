Hayvan otlattığı sırada yıldırım çarpan çoban hayatını kaybetti
29.08.2026 16:46
Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan yağış sırasında hayvan otlatan 33 yaşındaki çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde meydana geldi.
Bölgede etkili olan yağış ve gök gürültülü hava sırasında hayvanlarını otlatan 33 yaşındaki çoban Evren Yıldız’a yıldırım isabet etti.
Yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan Yıldız için çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Evren Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız’ın cenazesinin, gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek Beşçatak köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.
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