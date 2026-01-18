Kahraman taksici küçük çocuğun hayatını kurtardı
18.01.2026 16:23
Muş'ta yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyen araçtan inen taksici havale gçiren çocuğu 1 kilometre taşıyarak hastaneye ulaştırdı.
Muş'ta taksicilik yapan Ceyhan Kılıçaslan, taksisine aldığı hasta çocuğun kahramanı oldu. Ailesi tarafından taksiyle Muş Devlet Hastanesi’ne götürülmek istenen çocuk, trafikte araçların tamamen durması üzerine hastaneye ulaştırılamadı. Çocuğun durumunun ağırlaştığını fark eden taksici Kılıçaslan, vakit kaybetmeden araçtan indi ve çocuğu kucağına alarak yaklaşık 1 kilometre boyunca hastaneye doğru koştu.
Yolda polis ekipleriyle karşılaşan Kılıçaslan, durumu anlatarak yardım istedi. Polisler, çocuğu ekip aracına alarak siren eşliğinde yolu açtı ve acil servise ulaştırdı. Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Kahraman taksici “O anda elimizden bir şey gelmedi. Hemen kucağıma aldım, koşmaya başladım. Bir kilometrelik mesafeyi nefes nefese koştum. Kışlık elbise ve botla koşmak da çok zor oldu. Yolda trafik polislerine denk geldik. Rica ettik; ‘Çocuk havale geçiriyor, nefes almıyor’ dedik. Sağ olsun onlar da acil dönüş yapıp siren çalarak trafiği açtılar ve yardımcı oldular.” ifadelerini kullandı.
