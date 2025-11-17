Kardan kapanan yollar açıldı

17.11.2025 10:10

Kardan kapanan yollar açıldı
Anadolu Ajansı

AA

Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle 44 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla kapanan yollar açıldı.

Van'da dünden bu yana etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

 

Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

 

HAKKARİ

 

Kentte etkili olan kar nedeniyle şehir, beyaz örtüyle kaplandı.

 

Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle 9 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışmayla söz konusu yolları açtı.

 

Belediye ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

 

MUŞ

 

Dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 14 köy yolunun, ekiplerin çabası sonucu ulaşıma açıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

MUŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.