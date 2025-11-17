Kardan kapanan yollar açıldı
17.11.2025 10:10
Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle 44 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla kapanan yollar açıldı.
Van'da dünden bu yana etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
HAKKARİ
Kentte etkili olan kar nedeniyle şehir, beyaz örtüyle kaplandı.
Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle 9 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışmayla söz konusu yolları açtı.
Belediye ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.
MUŞ
Dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 14 köy yolunun, ekiplerin çabası sonucu ulaşıma açıldı.
