Kesinleşmiş 13 yıl cezası bulunan hükümlü tutuklandı
20.02.2026 15:46
Hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
Muş'ta JASAT timlerinin çalışmaları sonucunda hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.
Çalışmalar sonucunda "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
